وزارة الصحة: 6 حالات ايجابية نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

افادت وزارة الصحة العامة انه باستكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 30/8/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من نتائج فحوص أجريت بتاريخ 31/8/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ست (6) حالات إيجابية.

وجاءت نتائج 30/8/2020 كالتالي:

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

– رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

– رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 31/8/2020 كالتالي:

– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

– رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

– رحلة بوخارست: شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية)

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

– رحلة أثينا: شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

– رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

– رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية 953 (جميعها سلبية)

– رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

– رحلة مدريد: شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)

– رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

– رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام