بلدية مشمش: تشكيل لجنة من كوادر البلدة لمتابعة الإشكال بين الأخوة من بلدتي مشمش وفنيدق

اعلنت بلدية مشمش في بيان، انه تم تشكيل لجنة من كوادر بلدة مشمش لمتابعة الإشكال الذي حصل منذ ايام بين الأخوة من بلدتي مشمش وفنيدق. وعليه فإن اللجنة تؤكد على ان مشمش وفنيدق أخوة وأهل في بلدة واحدة تجمعها الألفة والمصاهرة والأخوة في الدين على مدى عقود من الزمن”.

واستنكر اللجنة “كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من أكاذيب وتضعه في خانة الفتنة بين البلدتين”، داعية الى “اليقظة والحذر من الطابور الخامس الذي يسعى الى زرع الحقد بين اهالي البلدتين”.

واجتمعت اللجنه مع النائب وليد البعريني في مكتبه وسلمته الاشخاص المطلوبين من آل كساب – مشمش. وفوضت النائب البعريني “العمل على حل هذا الاشكال كما عهدناه رجل الحكمة والصلح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام