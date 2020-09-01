مستشفى النقيب: مصطفى بتكجي مصاب بالكورونا وعلى المخالطين الخضوع للفحص

اعلن مستشفى النقيب في مدينة صيدا في بيان بأنه ” تم بتاريخ 29 اب الماضي تلبية نداء المريض مصطفى بتكجي والذي كان يعاني من صعوبة في التنفس وسوء حالته العامة. وكان قد أجرى فحص الكورونا والنتيجة كانت سلبية.

اضاف “ادخل المريض الى غرفة عزل واتخذت جميع الاحتياطات اللازمة والتدابير الوقائية حسب معايير وزارة الصحة مع العلاج اللازم نظرا لاشتباهنا بمرض الكورونا.واعيد فحص الكورونا مرة اخرى لعدم تجاوب المريض مع العلاج المعطى وللاسف النتيجة جاءت إيجابية”.

واوضح انه “تم إعلام وزارة الصحة في بيروت وصيدا وجميع المعنيين وتم نقله الى مستشفى في بيروت لإتمام علاجه في وحدة أمراض الكورونا”.

واهابت المستشفى ” بكل المخالطين من اهل وأصحاب المريض ان يخضعوا للفحص من أجل سلامة الجميع.كما تم تعقيم المستشفى بالكامل وحجر الموظفين وأجريت لهم الفحوصات اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام