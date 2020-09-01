مراسل المنار: انفجار ثلاثة ألغام من مخلفات الإحتلال قرب الخط الأزرق شرقي مستعمرة “المطلة” بسبب حرائق مندلعة في المنطقة منذ عصر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2020 - 21:02

مراسل المنار: انفجار ثلاثة ألغام من مخلفات الإحتلال قرب الخط الأزرق شرقي مستعمرة “المطلة” بسبب حرائق مندلعة في المنطقة منذ عصر اليوم

منذ 39 mins 1 September، 2020
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