وحدة إدارة الكوارث في صور: تسجيل 9 إصابات مثبتة

افادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، انه “بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء، فقد تم تسجيل اليوم 9 إصابات ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، 8 إصابات لمقيمين مخالطين بينهم 5 إصابات من التابعية الفلسطينية وإصابة وافدة من التابعية التركية.

وتوزعت الإصابات كالتالي:

البص: 3.

الرشيدية: 2.

معروب: 2.

ديركيفا: 1.

الحوش: 1 (من التابعية التركية)

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 523 مصاب ،توزعوا على الشكل التالي:

162 حالة وافدة من إفريقيا( 3حالات وفاة)

5 حالات وافدة من أوروبا

حالة واحدة وافدة من سوريا

حالة وافدة من العراق

354 حالة محلية (348 حالة من المخالطين ) بينها 81 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و7 حالات من التابعية السورية و2 حالات من التابعية العراقية

22 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)

(8 حالات وفاة محلية)

وقد تماثل 242 منهم الى الشفاء بشكل تام .

واشارت الوحدة الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت الوحدة “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام