وفاة سبعيني وجرح ابنته وولديها في حادث سير على أوتوستراد زفتا النبطية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في النبطية عن وفاة مواطن سبعيني من بلدة زفتا وإصابة ابنته وولديها بجروح في حادث سير وقع، عصر اليوم، على أوتوستراد زفتا – النبطية بعد أن اصطدمت سيارتان من نوع “هيونداي” و”آي تن” ببعضهما، فجنحت إحداهما باتجاه بسطة للخضار بجانب الاوتوستراد.

وعملت فرق من اسعاف النبطية وكشافة الرسالة للاسعاف الصحي والصليب الاحمر اللبناني على نقلهم إلى مستشفيات النبطية. وحضرت إلى المكان دورية من مفرزة سير النبطية وفتحت تحقيقا بملابسات الحادث وعملت على فتح الاوتوستراد، الذي شهد ازدحاما للسير.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام