النائب كنعان من بعبدا: نحن امام فرصة للانقاذ ولنساعد انفسنا بحكومة تقر الاصلاحات وتسير بها

قال امين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان على هامش الغداء الذي اقامه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا على شرف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ردا على سؤال: “الأرجح أن الحكومة الجديدة ستكون من اختصاصيين مدعومين من الاحزاب. ويا ليت الجميع يترك المطالب بشأن التأليف الحكومي ونذهب جميعا الى انقاذ البلد”.

واعتبر كنعان ان “‏الفرنسيين يتحدثون عن مساعدا،ت ولكن يجب أن نساعد أنفسنا بحكومة سريعة خلال عشرة أيام واهم امر هو اقرار الاصلاحات الاقتصادية والسير بها”.

وختم: “‏نحن امام فرصة للانقاذ واذا لا يوجد حكومة مدعومة فعليا ولديها قدرة على الإنتاج سنكون أمام كارثة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام