جولة لوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن ونظيره الفرنسي أوليفييه فيران في مطار بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2020 - 19:20
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المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت أصدر مذكرات توقيف وجاهية بحق أربعة ضباط أمنيين بناء على طلب النيابة العامة التمييزية
الرئيس عون: تم اليوم توقيع عقد التدقيق المالي الجنائي الخطوة المفصلية المنتظرة على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد
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مكتب النائب محمد رعد نفى نفيا قاطعا صحة الكلام الذي قالت "لو فيغارو" أن ماكرون قاله لرعد في السادس من آب الماضي
مكتب النائب رعد سنحتفظ بالكلام الصحيح والإيجابي الذي سمعه النائب رعد فعلا من السيد ماكرون لأن المجالس بالأمانات
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يزور لبنان لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المقرر الخميس
حماس: هنية سيحضر عددا من اللقاءات السياسية والفعاليات والأنشطة أملاً بدفع العلاقات الفلسطينية اللبنانية الى الأمام
أرسلان: العقد السياسي الجديد لن يقوم إلا على أسس ضرب الطائفية والمذهبية والعنصرية والاتجاه نحو بناء الدولة المدنية
متفرغو الجامعة اللبنانية: نطالب مجددا بإنشاء هيئة طوارئ وطنية لمجابهة انعكاسات الأزمة على الجامعة
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المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دعا الحكومات إلى إقناع المتظاهرين ضد وضع الكمامات بأن الفيروس حقيقي ويقتل
أدهانوم غيبريسوس: حتى أثناء التظاهرات يجب أن نحافظ على مسافة آمنة ويجب أن نضع كمامات
وزير الداخلية التركي يعلن إلقاء القبض على أمير داعش في تركيا المدعو محمود أوزدان وهو تركي الجنسية
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صحيفة "شارلي إيبدو" الهزلية الفرنسية تعلن إعادة نشر رسوم الكاريكاتور المسيئة للنبي محمد (ص)
مكتب الإحصاء الأوروبي: انخفاض التضخم في منطقة اليورو وارتفاع البطالة في تموز/يوليو
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى ليل الثالث عشر من المحرم الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
يديعوت أحرنوت: رئيس الموساد يوسي كوهين رافق نتنياهو في زيارته آنذاك ومحمد بن زايد استقبل نتنياهو ومرافقيه
مكتب الإحصاء الأوروبي: انخفاض التضخم في منطقة اليورو وارتفاع البطالة في تموز/يوليو
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى ليلة الثالث عشر من المحرم الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نستنكر كل أشكال التطبيع والعلاقات مع الكيان الصهيوني ونعتبرها من الولاء المحرم شرعا
السيد الحوثي: التضحيات مهما بلغت لن تكون بمستوى خسائر الإستسلام والخنوع
السيد الحوثي: موقفنا المتضامن مع شعوب أمتنا من لبنان وسوريا الى بورما والهند هو موقف مبدئي وجزء أساسي من التزامنا الديني
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى مساء الثالث عشر من المحرم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
جولة لوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن ونظيره الفرنسي أوليفييه فيران في مطار بيروت
منذ 1 ساعة
1 September، 2020
حمد حسن
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