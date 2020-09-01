القضاء السوداني يرجئ محاكمة البشير لحين توفير قاعة مجهزة طبياً

أرجأ القاضي عصام الدين محمد إبراهيم جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير و27 مسؤولا سابقا في قضية اتهامهم بالانقلاب على السلطة عام 1989 إلى الخامس عشر من أيلول/سبتمبر الجاري ليتسنى تجهيز قاعة مجهزة طبيا كإجراء احترازي للحيلولة دون الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وحسب ما نقلته تلفزيون السودان القومي الثلاثاء، قرر القاضي عصام الدين إبراهيم تأجيل جلسة محاكمة البشير وبعض رفاقه (27 مسؤولا سابقا) إلى 15 سبتمبر الحالي حتى تستطيع السلطة القضائية إيجاد قاعة بديلة تتوفر فيها الاحتياطات الصحية بسبب جائحة كوفيد-19″. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين ومن ضمنهم الرئيس السابق عمر البشير طالبوا قاضي المحكمة بتعليق جلسات المحاكمة إيجاد قاعة مجهزة طبيا، كإجراء احترازي لعدم انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” للمتهمين في قضية الانقلاب على السلطة عام 1989، إضافة إلى وجود طعون دستوري خاصة بفتح البلاغ لكن المحكمة رفضت تعليق الجلسات وقررت الاستمرار في جلسات المحاكمة.

المصدر: سبوتنيك