الولايات المتحدة تسجل أكثر من 33.8 ألف إصابة بـ”كوفيد-19″ خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 33.8 ألف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، في الولايات المتحدة، ووفاة ما يقرب من 600 شخص. ووفقا لجامعة جونز هوبكنز، التي تلخص بيانات السلطات الفيدرالية والمحلية، وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى فقد سُجلت 33888 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتوفي 594 شخصاً.

وفي اليوم السابق، كانت هذه المؤشرات 35337 إصابة و305 وفيات، على التوالي. ووفقاً لأحدث البيانات من جامعة جونز هوبكنز، فقد تم الكشف عن 6031287 إصابة بفيروس “كورونا” المستجد في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، وتوفي أكثر من 183 ألف حالة مؤكدة بفيروس “كوفيد-19” . كما تعافى أكثر من مليوني شخص.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز، أنه في جميع أنحاء العالم، جرى تسجيل أكثر من 25.5 مليون مصاب وأكثر من 850 ألف حالة وفاة. وتجاوز عدد المتعافين الـ 16 مليون شخص.

المصدر: سبوتنيك