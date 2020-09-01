قطر تسجل 216 إصابة جديدة بوباء “كوفيد-19” بارتفاع طفيف عن معدل أمس والإجمالي يناهز 119 ألفا وتسجيل حالة وفاة جديدة ترفع الإجمالي إلى 198 (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2020 - 17:40

قطر تسجل 216 إصابة جديدة بوباء “كوفيد-19” بارتفاع طفيف عن معدل أمس والإجمالي يناهز 119 ألفا وتسجيل حالة وفاة جديدة ترفع الإجمالي إلى 198 (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 1 September، 2020
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