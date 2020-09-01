رئيس الجمهورية خلال استقبال ماكرون: لانطلاق لبنان جديد ولحكومة قادرة على اطلاق الإصلاحات

القى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة خلال الغداء الذي اقامه ظهرا في قصر بعبدا على شرف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قال فيها ” ان وجودكم في ما بيننا والوفد المرافق، يسطر فصلا جديدا من التاريخ المميز الذي يربط بلدينا وشعبينا”.

اضاف “ان ذكرى اعلان دولة لبنان الكبير تجمعنا اليوم. وبالرغم من اقتصار الاحتفال بهذا الحدث التاريخي، الى اقصى الدرجات، الا ان التأثر يبقى موجودا ها هنا. وهو تأثر يبلغ ذروته في الوقت الذي يجتاز فيه لبنان حاليا فترة ألم عميق نتيجة الانهيار الاقتصادي والمالي والازمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا، إضافة الى المأساة غير المسبوقة في تاريخنا الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت”.

واعتبر انه “امام ضربات القدر هذه، هناك احتمالان: الاستسلام او الحفاظ على الأمل. لقد علمنا تاريخنا ان ننهض ونعيد البناء، متطلعين ابدا نحو المستقبل. ان الماضي الغني بالتجارب يحضنا اليوم على العمل، وهو خير معلم لنا يدفعنا الى عدم تكرار الأخطاء”.

واعلن ان “املنا اليوم يرتكز على تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على اطلاق ورشة الإصلاحات الضرورية، من اجل الخروج بالبلد من الأزمة الحالية. والامل يكمن أيضا في جعل آلامنا حافزا يدفعنا الى ان نغدو دولة مدنية، حيث الكفاءة هي المعيار والقانون هو الضامن للمساواة في الحقوق. وانني تحقيقا لهذه الغاية، التزمت الدعوة الى حوار وطني لكيما نبلغ الى صيغة تكون مقبولة من الجميع.

وقال “فليكن الأول من ايلول 2020، محطة انطلاق للبنان جديد، حيث المواطن هو الملك وليس زعماء الطوائف: دولة حديثة تستجيب لانتظارات الشعب وتطلعات شبيبتنا الذين هم مستقبل البلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام