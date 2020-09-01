الرئيس عون في كلمة له في الغداء على شرف ماكرون: يجتاز لبنان حاليا فترة ألم عميق نتيجة الانهيار الاقتصادي والمالي والأزمة الناجمة عن كورونا إضافة إلى المأساة غير المسبوقة الناجمة عن انفجار المرفأ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2020 - 15:56

الرئيس عون في كلمة له في الغداء على شرف ماكرون: يجتاز لبنان حاليا فترة ألم عميق نتيجة الانهيار الاقتصادي والمالي والأزمة الناجمة عن كورونا إضافة إلى المأساة غير المسبوقة الناجمة عن انفجار المرفأ

منذ 20 mins 1 September، 2020
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