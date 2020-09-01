التحكم المروري: اوتوستراد #خلدة سالك بالاتجاهين حاليا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2020 - 15:56

التحكم المروري: اوتوستراد #خلدة سالك بالاتجاهين حاليا

منذ 43 mins 1 September، 2020
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