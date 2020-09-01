الوكالة الوطنية للإعلام: إطلاق نار في #خلدة والجيش اللبناني يعمل على التهدئة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2020 - 15:56

الوكالة الوطنية للإعلام: إطلاق نار في #خلدة والجيش اللبناني يعمل على التهدئة

منذ 58 mins 1 September، 2020
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