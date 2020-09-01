وزارة التربية أعلنت قبول الطلبات للمنح التونسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي البدء باستقبال طلبات الترشيح للمنح الجامعية الشاملة والمقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية التونسية للطلاب اللبنانيين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية الأولى او الدراسات العليا للعام الأكاديمي 2020/2021 في الاختصاصات التالية:

المرحلة الجامعية الأولى:

-طب عام، الدراسة في جامعات: ( تونس المنار – سوسة – صفاقس ).

-طب أسنان، الدراسة في جامعة: (ألمنستير).

-صيدلة، الدراسة في جامعة: (سوسة).

-تمريض “شبه طبي” الدراسة في جامعات: ( تونس المنار – سوسة – ألمنستير- صفاقس).

-دراسات هندسية “مرحلة تحضيرية”، الدراسة في جامعات: (تونس المنار – قرطاج – ألمنستير- صفاقس – قابس ).

-هندسة معمارية، الدراسة في جامعة: (قرطاج).

-ادارة أعمال، الدراسة في جامعات: ( تونس – سوسة – قابس – صفاقس -المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية).

-سياحة وفنادق، الدراسة في جامعة:(قرطاج ).

-آداب ولغات وعلوم انسانية، الدراسة في جامعات: ( تونس – منوبة).

-علم نفس، الدراسة في جامعة: (تونس).

-تنشيط ثقافي،الدراسة في جامعة: (تونس).

-صحافة وعلوم الاخبار، الدراسة في جامعة: (منوبة).

-العلوم الأساسية، الدراسة في جامعات : ( تونس المنار – قرطاج – منوبة – جندوبة – قابس-l المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية).

-العلوم الفلاحية، الدراسة في جامعة: ( سوسة ).

-علم الطفولة ، الدراسة في جامعة : ( قرطاج ).

-فنون جميلة وحرف، الدراسة في جامعة: ( قرطاج – القيروان).

-السمعي البصري، الدراسة في جامعة: ( قرطاج ).

مرحلة الماجستير:

-ادارة أعمال، الدراسة في جامعات: ( قرطاج – سوسة – منوبة – صفاقس).

-علوم قانونية، الدراسة في جامعات: ( تونس المنار – سوسة – قرطاج).

-آداب ولغات وعلوم انسانية، الدراسة في جامعات :(قرطاج – سوسة).

-علوم اسلامية، الدراسة في جامعة: (الزيتونة).

-فنون جميلة وحرف، الدراسة في جامعة: ( منوبة ).

-تربية بدنية، الدراسة في جامعة: ( منوبة ).

مرحلة الدكتوراه:

-ادارة أعمال، الدراسة في جامعات: ( قرطاج – منوبة ).

-علوم قانونية، الدراسة في جامعات: ( تونس المنار – سوسة – قرطاج – صفاقس).

-آداب ولغات وعلوم انسانية، الدراسة في جامعات: ( القيروان- سوسة).

-علوم اسلامية، الدراسة في جامعة: ( الزيتونة ).

-العلوم الفلاحية، الدراسة في جامعات: ( قرطاج – قابس )

-فنون جميلة وحرف، الدراسة في جامعة: ( منوبة )

-تربية بدنية، الدراسة في جامعة: ( منوبة – صقاقس)

المستندات المطلوبة: مدرجة مع استمارة الترشيح

الدراسة باللغة الفرنسية

تقدم الطلبات ورقيا في المبنى المركزي للوزارة – مكتب الوزير العلاقات الخارجية الطابق 14 لغاية 14 أيلول2020 ( لمرشحي المرحلة الجامعية الأولى ) و 27 أيلول 2020 ( لمرشحي مرحلة الماجستير ) و 10 تشرين الأول 2020 ( لمرشحي مرحلة الدكتوراه ) وإلكترونيا على البريد الإلكتروني التالي : wzeineddine@mehe.gov.lb.

استمارة الترشيح متوفرة على موقع وزارة التربية والتعليم العالي: Www.mehe.gov.lb

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام