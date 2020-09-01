مكتب النائب رعد نفى صحة خبر العربية نت: سنحتفظ بالكلام الصحيح والايجابي الذي سمعه رعد من ماكرون لأن المجالس بالامانات

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد البيان الآتي:

“نشرت العربية نت على موقعها بتاريخ اليوم 1-9-2020، خبرا منسوبا إلى كمال قبيسي – لندن يدعي فيه أن الرئيس الفرنسي ماكرون قال لممثل “حزب الله” النائب محمد رعد على هامش اللقاء الذي جمعه به مع قيادات لبنانية، في 6-8-2020 كلاما افترضه المصدر من عنده وليس له أي نصيب من الصحة على الإطلاق.

يهم مكتب النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أن ينفي، نفيا قاطعا صحة الكلام الذي ادعى المصدر أن السيد ماكرون قد قاله للنائب رعد وسنحتفظ بالكلام الصحيح والإيجابي الذي سمعه النائب رعد فعلا من السيد ماكرون “لأن المجالس بالأمانات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام