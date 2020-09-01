السعودية تسجل أدنى معدل اصابات بكورونا منذ 17 نيسان/أبريل الماضي

سجلت السعودية الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي أدنى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” منذ 17 نيسان/أبريل الماضي، وذلك بإحصاء 898 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليناهز إجمالي الإصابات بالمملكة 317 ألفا. وبحسب بيان لوزارة الصحة السعودية فقد “تم تسجيل 898 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 316670 حالة”، مضيفا أنه “تم تسجيل 32 وفاة جديدة ليترفع الإجمالي إلى 3929 حالة”.

وأشار البيان إلى “تسجيل 718 حالة تعاف جديدة من الوباء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 291514 حالة”.

المصدر: سبوتنيك