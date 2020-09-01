الوزير حسن ونظيره الفرنسي يزوران المطار عصرا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2020 - 14:06

الوزير حسن ونظيره الفرنسي يزوران المطار عصرا

منذ 33 mins 1 September، 2020
الوزير حمد حسن
لبنان

يزور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن ونظيره الفرنسي اوليفييه فيران مطار رفيق الحريري الدولي في الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، حيث يطلعان على عرض للمشروع الفرنسي اللبناني المشترك والمتمثل بالاعتماد على حاسة الشم لكلاب بوليسية مدربة للكشف المسبق عن إمكان إصابة وافدين عبر المطار بفيروس كورونا.
وسيكون لكل من الوزيرين كلمة للتعليق على الجهود المشتركة لمكافحة الوباء.
للتنسيق الاتصال على الرقم التالي: 76774869. مع العلم بأن تلفزيون لبنان سيتولى النقل المباشر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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