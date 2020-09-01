الوزير حسن ونظيره الفرنسي يزوران المطار عصرا

يزور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن ونظيره الفرنسي اوليفييه فيران مطار رفيق الحريري الدولي في الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، حيث يطلعان على عرض للمشروع الفرنسي اللبناني المشترك والمتمثل بالاعتماد على حاسة الشم لكلاب بوليسية مدربة للكشف المسبق عن إمكان إصابة وافدين عبر المطار بفيروس كورونا.

وسيكون لكل من الوزيرين كلمة للتعليق على الجهود المشتركة لمكافحة الوباء.

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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام