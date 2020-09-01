مدارس المهدي(عج) احرزت ميداليتين ذهبية وفضية في مباراة العلوم

أحرزت ثانوية المهدي(عج) – بعلبك الميدالية الذهبية في مباراة العلوم للعام 2019-2020 عن فئة الصحة وعلوم الحياة حيث قدموا مشروعهم “وجبة ثابتة/Steady Meal” وهو عبارة عن ملعقة مبرمجة تساعد مرضى “الباركينسون” على تخطي مشكلة ارتجاف اليد وتناول الوجبة بشكل ثابت ومريح.

كما أحرزت ثانوية المهدي – شاهد الميدالية الفضية عن الفئة نفسها عن مشروعهم “شريان واحد يودي بالحياة” والذي يقدم توعية حول مخاطر الجلطة الدماغية وكيفية تدارك أعراضها وتشخيصها والوقاية منها قبل فوات الأوان.

تجدر الإشارة الى أن التلامذة الفائزين عملوا تحت إشراف عدد من المعلمين والمشرفين المتخصصين من الكادر الإدراي والتعليمي، علما أن التحضيرات والإنجازات حصلت في ظل هذه الظروف الاستثنائية ولا سيما على الصعيد الصحي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام