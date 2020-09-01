الرئيس ميشال عون لـ”Le Figaro : مرة جديدة، تستحق فرنسا تقدير الشعب اللبناني وامتنانه، وهي التي هبت دفعة واحدة وفي طليعتها الرئيس ماكرون لنجدة بيروت المنكوبة وسكانها الذين يعانون من هول الصدمة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2020 - 14:06

الرئيس ميشال عون لـ”Le Figaro : مرة جديدة، تستحق فرنسا تقدير الشعب اللبناني وامتنانه، وهي التي هبت دفعة واحدة وفي طليعتها الرئيس ماكرون لنجدة بيروت المنكوبة وسكانها الذين يعانون من هول الصدمة

منذ 45 mins 1 September، 2020
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