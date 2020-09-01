الرئيس ميشال عون لـ”Le Figaro : مرة جديدة، تستحق فرنسا تقدير الشعب اللبناني وامتنانه، وهي التي هبت دفعة واحدة وفي طليعتها الرئيس ماكرون لنجدة بيروت المنكوبة وسكانها الذين يعانون من هول الصدمة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 1 2020 - 14:06
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
01 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الإمام السيد الخامنئي: الإمارات خانت الإسلام والشعوب العربية والقضية الفلسطينية وستبقى وصمة عار عليهم
الإمام الخامنئي: فسحوا المجال أمام الصهاينة للتمدد بالمنطقة وطمس القضية الفلسطينية التي تمثل احتلال دولة
الإمام الخامنئي: آمل أن يستيقظ الإمارتيون ويعودوا إلى رشدهم ويصححوا فعلتهم
الرئيس عون: تم اليوم توقيع عقد التدقيق المالي الجنائي الخطوة المفصلية المنتظرة على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد
الرئيس عون: أجدد التعهد بمتابعتي التدقيق المالي الجنائي حتى يأخذ مجراه إلى التنفيذ
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يواصل زيارته الرسمية الى لبنان ويزور مرفأ بيروت
ماكرون يبدي استعداده لتنظيم مؤتمر دعم دولي جديد للبنان الشهر المقبل
مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر: يجب أن تكون هناك شفافية أكثر في لبنان ويجب اتخاذ خطوات إصلاحية
وكالة نوفا الإيطالية: رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي سيزور لبنان خلال الأيام القادمة
أرسلان: العقد السياسي الجديد لن يقوم الا على أسس ضرب الطائفية والمذهبية والعنصرية والاتجاه نحو بناء الدولة المدنية
متفرغو الجامعة اللبنانية: نطالب مجددا بإنشاء هيئة طوارىء وطنية لمجابهة انعكاسات الأزمة على الجامعة
قيادة الجيش يمنع استعمال الطائرات المسيرة فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا والحازمية قي 1و2 من أيلول
يديعوت أحرنوت العبرية: رحلة الطائرة الاسرائيلية إلى أبو ظبي يوم أمس لم تكن أول رحلة مباشرة بين الجانبين
يديعوت أحرنوت ذكرت أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو زار الإمارات سرا عام 2018 للقاء ولي عهدها محمد بن زايد
يديعوت أحرنوت: رئيس الموساد يوسي كوهين رافق نتنياهو في زيارته آنذاك و محمد ين زايد استقبل نتنياهو ومرافقيه
الحشد الشعبي العراقي يعلن اطلاق عملية عسكرية لتعقب فلول داعش في وادي جنت في ديالى
وزير الداخلية التركي يعلن إلقاء القبض على أمير داعش في تركيا المدعو محمود أوزدان وهو تركي الجنسية
وزير الداخلية التركي: أوزدان كان على اتصال دائم بقيادة داعش في سوريا والعراق وعثر بحوزته على مخططات مهمة
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دعا الحكومات إلى إقناع المتظاهرين ضد وضع الكمامات بأن الفيروس حقيقي ويقتل
أدهانوم غيبريسوس: حتى أثناء التظاهرات يجب أن نحافظ على مسافة آمنة ويجب أن نضع كمامات
السلطات الأرجنتينية تعلن أنها توصلت لإتفاق على إعادة هيكلة 99 بالمئة من ديونها والبالغة قيمتها 66،13 مليار دولار
أعلنت صحيفة "شارلي إيبدو" الهزلية الفرنسية إعادة نشر رسوم الكاريكاتور المسيئة للنبي محمد ص
مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض إضافي في الحرارة
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى ليلة الثالث عشر من المحرم الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
المفوضية الأوروبية تدعو إلى الحوار مع تركيا وتطالبها بالامتناع عن أي خطوات أحادية تؤجج التوتر شرق المتوسط
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى ليلة الثالث عشر من المحرم الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نستنكر كل أشكال التطبيع والعلاقات مع الكيان الصهيوني ونعتبرها من الولاء المحرم شرعا
السيد الحوثي: التضحيات مهما بلغت لن تكون بمستوى خسائر الإستسلام والخنوع
السيد الحوثي: موقفنا المتضامن مع شعوب أمتنا من لبنان وسوريا الى بورما والهند هو موقف مبدئي وجزء أساسي من التزامنا الديني
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى مساء الثالث عشر من المحرم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
الرئيس ميشال عون لـ”Le Figaro : مرة جديدة، تستحق فرنسا تقدير الشعب اللبناني وامتنانه، وهي التي هبت دفعة واحدة وفي طليعتها الرئيس ماكرون لنجدة بيروت المنكوبة وسكانها الذين يعانون من هول الصدمة
منذ 45 mins
1 September، 2020
ميشال عون
التعليقات
ذات صلة
لقاء بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه والرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة السفير مصطفى أديب
الرئيس عون ل Paris Match:ما تهربت يوما من تحمل المسؤولية ومصمم على متابعة النضال لتفكيك كارتل الفساد
الرئيس بري من بعبدا: التواصل مع الرئيس عون مستمر
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}