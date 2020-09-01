الإمارات وكيان العدو يوقعان بروتكول تعاون في المجالين المالي والمصرفي

وقع نائب مدير عام ديوان رئاسة وزراء العدو الإسرائيلي، رونين بيرتس ومحافظ البنك الإماراتي عبد الله حميد سعيد في العاصمة أبو ظبي على بروتوكول أولي في مجال التعاون المالي والبنكي بين البلدين. وقال رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو الثلاثاء، إنه “أول بروتوكول تم توقيعه بين إسرائيل والإمارات خلال تواجد الوفد الإسرائيلي في أبو ظبي التوقيع على تفاهمات في المجال المالي والبنكي”. وأضاف نتنياهو بالقول إن “لجنة مشتركة ستعمل على تعزيز التعاون في مجال التمويل والاستثمار”، مؤكدا على انه “سيعلن قريبا عن اتفاقات في مجالات السياحة والتجارة وتسير الرحلات الجوية”.

ووصل وفد أميركي إسرائيلي مشترك ضم كلاً من مستشار الرئيس الأميركي وصهره غاريد كوشنير ورئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات وعدد من المسؤولين البارزين من البلدين إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في أول رحلة جوية تاريخية مباشرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أبو ظبي وذلك للمضي قدما في اتفاق التطبيع الذي أعلن عنه في الثالث عشر من آب/أغسطس الماضي برعاية الإدارة الأميركية.

المصدر: سبوتنيك