محافظ كركوك يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف المحافظة وادّى إلى استشهاد امرأة

دان محافظ كركوك ورئيس اللجنة الأمنية راكان سعيد الجبوري التفجير الإرهابي الذي استهدفت إحدى نقاط التفتيش والذي أدى إلى إستشهاد إمرأة وجرح ثلاثة منتسبين جنوب محافظة كركوك. ونشر الجبوري بيان دان فيه بشدة “الحادث الارهابي الذي استهدف احدى نقاط التفتيش جنوب كركوك صباح اليوم والذي ادى لاستشهاد امراة واصابة عدد من قواتنا الامنية ومدنيين عزل . وقال “في الوقت الذي ندعو الله الرحمة للشهيده وأن يمن على المصابين بالشفاء، نطالب قواتنا الأمنية بالضرب بيد من حديد للفلول الارهابيه التي تحاول استغلال المساحات الفارغه وتنفيذ جرائمها وتفعيل الجهد الاستخباري الدقيق والفاعل في ملاحقه الارهابيين”، مؤكدا ان” شجاعة قواتنا منعت الارهابي من الدخول لكركوك”.

هذا وسبق أن أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي الثلاثاء، عن “استشهاد امرأة وإصابة 3 من أفراد الأمن بانفجار عجلة مفخخة في نقطة تفتيش شمالي البلاد “. وقالت الخلية في بيان إن، عجلة مفخخة انفجرت في سيطرة “جسر مريم بيك” طريق تكريت – كركوك، مما أدى إلى استشهاد امرأة وجرح ثلاثة منتسبين، كمعلومات أولية عن الحادث”.

المصدر: فرات نيوز+سبوتنيك