الرئيس عون: أجدد التعهد بمتابعتي التدقيق المالي الجنائي حتى يأخذ مجراه الى التنفيذ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 1 2020 - 12:12

الرئيس عون: أجدد التعهد بمتابعتي التدقيق المالي الجنائي حتى يأخذ مجراه الى التنفيذ

منذ 21 mins 1 September، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة