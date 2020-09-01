عراقجي: ينبغي للجنة المشتركة للاتفاق النووي مواجهة الأحادية الأمريكية

دعا نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يزور فيينا للمشاركة في الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة للاتفاق النووي، الأعضاء المتبقين في الاتفاق إلى الوقوف في وجه الأحادية الأمريكية. وأضاف عراقجي، في حديث له الثلاثاء، إلى إن “اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، يتسم بأهمية خاصة نظراً لتزامن عقد هذا الاجتماع مع الأحداث الجارية في نيويورك والمحاولات الأمريكية لإعادة قرارات مجلس الأمن السابقة بهدف تدمير الاتفاق النووي” .

وفي إشارة إلى مواقف أعضاء مجلس الأمن المعارضة للقرار الأمريكي، قال عراقجي أنه “في هذا الجو فإن اجتماع اللجنة المشتركة، يكتسب أهمية خاصة، وأن موضوع المحاولات الأمريكية في نيويورك سيأخذ بالتأكيد حيزا مهما في نقاشات اجتماع اللجنة المشتركة، ونأمل أن تتمكن اللجنة من الوصول إلى مواقف مشتركة وموحدة وان تتبنى قرارات بشأن كيفية مواصلة ومواجهة مساعي أمريكا لتدمير الاتفاق النووي”. وأعرب عراقجي في حديث مع التلفزيون الإيراني، عن أمله في أن “تستمر الدول الأعضاء في اتخاذ نفس المواقف كما في نيويورك و إجراء مناقشة بناءة خلال اجتماع اللجنة المشتركة بغرض التوصل الى نتيجة”. ووصف نائب وزير الخارجية الايراني، اجتماع اليوم للجنة المشتركة للاتفاق النووي بانه “اجتماع روتيني”، قائلاً إن اللجنة تعقد اجتماعها مرة كل ثلاثة أشهر، لكن هذه المرة تأخر بسبب جائحة كورونا.

وأعرب عن أمله في أن “تتمكن اللجنة المشتركة من التوصل إلى موقف مشترك واتخاذ قرارات بشأن كيفية المضي قدما ومواجهة المحاولات الأمريكية لتدمير الاتفاق النووي”. ويعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الثلاثاء على مستوى المساعدين والمدراء العامين لوزرات الخارجية في دول ايران ومجموعة 4+1 (المانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين).

المصدر: ارنا