وزير الداخلية التركي يعلن عن اعتقال أمير تنظيم داعش في تركيا وبحوزته مخططات هامة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2020 - 12:12

وزير الداخلية التركي يعلن عن اعتقال أمير تنظيم داعش في تركيا وبحوزته مخططات هامة (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 1 September، 2020
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