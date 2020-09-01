أوكرانيا تسجل 2438 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلن نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا المستجد التابع لجهاز مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد إصابات “كوفيد-19” في البلاد، خلال الـ24 الماضية، بـ2438حالة ووفاة 48 شخصاً.

ولغاية اليوم، تم تسجيل 114497 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 2451 شخصا، وتماثل للشفاء 55083 شخصاً، منهم 866 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتم تسجيل معظم حالات الإصابة بـ “كوفيد-19” خلال الـ24 الأخيرة، في كييف (251)، وإيفانو فرانكيفسك(176)، وخاركوف (242)، وتيرنوبولكسك (158)، ولفوف (215)، و، أوديسا (214)

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد “جائحة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك