الصحة التونسية تعلن تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا 109 حالات محلية و9 وافدة إضافة الى 4 حالات وفاة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 1 2020 - 10:14
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
01 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الصحة اللبنانية: 7 حالات وفاة و438 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ما يرفع إجمالي الإصابات الى 17308 والوفيات الى 167
سانا عن مصدر عسكري سوري: ارتقاء شهيدين وجرح 7 جنود ووقوع أضرار مادية جراء العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق
سانا عن مصدر عسكري سوري: العدوان الإسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية برشقات من الصواريخ ووسائط الدفاع الجوي تصدت له
حركة حماس: بعد حوارات واتصالات بجهود قطرية تم التوصل الى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني
وسائل إعلام عبرية: فتح معبري كرم ابو سالم وإيرز وتوسيع المجال البحري لغزة بعد إعلان التفاهمات مع حماس
وسائل إعلام إماراتية: 3 قتلى في انفجارين جراء تسرب للغاز أحدهما في أبو ظبي والآخر في دبي
مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن: أريد إنقاذ أميركا من 4 سنوات أخرى من حكم الرئيس ترامب
المفوضية الأوروبية تدعو إلى الحوار مع تركيا وتطالبها بالامتناع عن أي خطوات أحادية تؤجج التوتر شرق المتوسط
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يواصل زيارته الرسمية الى لبنان التي بدأها مساء أمس بلقاء الرئيس عون
الرئيس فرنسي: من أهداف عودتي هو التأكد من أن حكومة بمهمة محددة ستتشكل لتنفيذ الاصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي
وكالة نوفا الإيطالية: رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي سيزور لبنان خلال الأيام القادمة
يديعوت أحرنوت العبرية: رحلة الطائرة الاسرائيلية إلى أبو ظبي يوم أمس لم تكن أول رحلة مباشرة بين الجانبين
يديعوت أحرنوت ذكرت أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو زار الإمارات سرا عام 2018 للقاء ولي عهدها محمد بن زايد
يديعوت أحرنوت: رئيس الموساد يوسي كوهين رافق نتنياهو في زيارته آنذاك و محمد ين زايد استقبل نتنياهو ومرافقيه
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دعا الحكومات إلى إقناع المظاهرين ضد وضع الكمامات بأن الفيروس حقيقي ويقتل
أدهانوم غيبريسوس: حتى أثناء التظاهرات يجب أن نحافظ على مسافة آمنة ويجب أن نضع كمامات
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى ليلة الثالث عشر من المحرم الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
هبوط أول طائرة قادمة من تل أبيب في مطار أبو ظبي بعد عبورها الأجواء السعودية وفيها وفد أميركي صهيوني
رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية: يؤلمنا جداً رؤية هبوط أول طائرة إسرائيلية في الإمارات
فصائل المقاومة الفلسطينية: استقبال الوفد الأميركي الصهيوني في الإمارات يحمل تنكراً لدماء الأمة وخيانة لحقوق شعبنا
فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية إلى نبذ المطبعين والتمسك بنصرة القضية المركزية فلسطين
المتحدث باسم حماس: استقبال الإمارات لوفد صهيوني أميركي يؤكّد عملها ضد الأمن القومي العربي وتعزيز الخلافات في المنطقة
مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن: أريد إنقاذ أميركا من 4 سنوات أخرى من حكم الرئيس ترامب
توقيع اتفاق سلام بين الخرطوم وحركات مسلحة من جنوب السودان في جوبا
المفوضية الأوروبية تدعو إلى الحوار مع تركيا وتطالبها بالامتناع عن أي خطوات أحادية تؤجج التوتر شرق المتوسط
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى ليلة الثالث عشر من المحرم الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نستنكر كل أشكال التطبيع والعلاقات مع الكيان الصهيوني ونعتبرها من الولاء المحرم شرعا
السيد الحوثي: التضحيات مهما بلغت لن تكون بمستوى خسائر الإستسلام والخنوع
السيد الحوثي: موقفنا المتضامن مع شعوب أمتنا من لبنان وسوريا الى بورما والهند هو موقف مبدئي وجزء أساسي من التزامنا الديني
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى مساء الثالث عشر من المحرم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
الصحة التونسية تعلن تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا 109 حالات محلية و9 وافدة إضافة الى 4 حالات وفاة جديدة
منذ 30 mins
1 September، 2020
الصحة التونسية
تونس
كورونا في تونس
التعليقات
ذات صلة
رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة
رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يعلن تشكيلة حكومته
تونس تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}