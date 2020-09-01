الصحة التونسية تعلن تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا 109 حالات محلية و9 وافدة إضافة الى 4 حالات وفاة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2020 - 10:14

الصحة التونسية تعلن تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا 109 حالات محلية و9 وافدة إضافة الى 4 حالات وفاة جديدة

منذ 30 mins 1 September، 2020
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