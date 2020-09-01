الجيش اللبناني : يمنع استعمال الطائرات المسيرة عن بعد (Drone) فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا والحازمية وذلك بتاريخي ١و٢ / ٩ / ٢٠٢٠ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2020 - 10:14

الجيش اللبناني : يمنع استعمال الطائرات المسيرة عن بعد (Drone) فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا والحازمية وذلك بتاريخي ١و٢ / ٩ / ٢٠٢٠

منذ 32 mins 1 September، 2020
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