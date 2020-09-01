غرفة التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد #الجية باتجاه #بيروت – الاضرار مادية و #حركة_المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 1 2020 - 10:14

غرفة التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد #الجية باتجاه #بيروت – الاضرار مادية و #حركة_المرور كثيفة في المحلة

منذ 36 mins 1 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة