زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات يضرب بالقرب من ساحل شمال تشيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2020 - 08:12

زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات يضرب بالقرب من ساحل شمال تشيلي

منذ 11 mins 1 September، 2020
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