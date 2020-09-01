ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في الأول من أيلول 2020.
العناوين
* البناء :
– ماكرون يلاقي تسمية أديب رئيساً للحكومة بـ 90 صوتاً بدعم دوليّ ترجمه رؤساء الحكومات
– حكومة اختصاصيّين سريعاً للإصلاحات وهيئة حوار لتطوير النظام السياسيّ والاقتصاديّ
– بري يحذّر من الانهيار الشامل ويدعو لقانون انتخاب غير طائفي وكشف حقيقة تفجير المرفأ
* الأخبار :
– حكومة قصر الصنوبر هل تضمن المبادرة الفرنسية خروجا آمنا لرياض سلامة ؟
– ماكرون يكتب ” البيان الوزاري ” لحكومة أديب
* الديار :
– ماكرون و”الرؤساء السنّة” وبري الرابحون باختيار أديب…أما المسيحيون فتفرّقوا
– الرئيس الفرنسي بدأ زيارته.. وعقوبات فرنسية ـ أميركية على الشخصيات المعرقلة للإصلاح
– الرئيس مصطفى اديب متزوج من فرنسية ويحمل جنسيتها…معتدل وغير طائفي
* اللواء :
– تفاؤل فيروزي يرافق وسام ماكرون.. و”المهمة الصعبة” لأديب بعد جلاء ليل التكليف استشارات التأليف غداً.. واستنكار الإعتداء على الحريات الإعلامية
* الجمهورية :
– التكليف: مخاوف من تكرار الفشل.. وأديب أمام المهمة الصعبة
* النهار :
– كيف”هبط” أديب على أرض التسوية “المخيبة”؟
الاسرار
* البناء
رأت مصادر سياسيّة أن مشاركة الرئيس فؤاد السنيورة في التسوية التي انتهت بتسمية رئيس الحكومة بتوافق يشارك فيه حزب الله والتيار الوطني الحر تعني سقوط الاعتراضات الأميركيّة والسعودية على اختبار فرصة هذه التسوية، تمهيداً للحكم على مساراتها الأوسع المدى التي قد تترجم لاحقاً بخطوات أخرى.
قال دبلوماسيّون غربيّون إن فرنسا تحاول ملء الفراغ الناجم عن بدء موسم الانتخابات الأميركية بحركة سياسية نشطة تحاول تعويض الضمور في مكانة فرنسا في الشرق الأوسط وتؤسس لتفاهمات أميركية إيرانية يتولاها الرئيس الأميركي المقبل مهما كانت نتائج الانتخابات.
* اللواء
– حسم الموقف من الإسم المرشح، الذي ثبت لاحقاً، لتأليف الحكومة ليل السبت- الأحد.
– يعتبر وزير سابق أنه خضع لعملية تضليل على مستوى المعلومات، جعلته يشطح خارج ما يجري، الأمر الذي أغضبه لاحقاً.
– يعتبر خبير اقتصادي أن الوضع، إذا لم يشهد تقدماً، فإنه على الأقل، لن يتراجع أكثر مما وصل إليه!
* الجمهورية
– يسود نفور بين مسؤول كبير وشخصية سياسية يتهمها المسؤول بلعب دور تحريضي على السلطة التشريعية.
– قال مسؤول كبير: العالم كله يعتبر أن له مصلحة في لبنان، خلافًا لكثير من اللبنانيين الذين يعتبرون أن مصلحتهم خارج لبنان!
– شكلت أكثر من سفارة أجنبية فريق عمل متخصصًا لمتابعة الإتصالات الجارية من أجل مراقبة الإستشارات النيابية وما رافقها بالنظر الى حجم الإتصالات الخارجية التي واكبتها.
* النهار
– لوحظ ان مساعي انهاء ذيول حادثة خلدة تركزت على الحزب الاشتراكي حيث غالبية العشائر العربية تواليه الى النائب أرسلان بـ ” حكم الجيرة ” .
– تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوات لاحتفالات للثنائي الشيعي حصلت في السفارة اللبنانية في ألمانيا بمشاركة السفير مصطفى أديب .
– يسجل تهافت على مادة المازوت قبل رفع الدعم وارتفاع الأسعار في ظل احتكار المادة واخفائها من قبل تجار وأصحاب محطات المحروقات .
المصدر: صحف