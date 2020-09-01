ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في الأول من أيلول 2020.

العناوين

* البناء :

– ماكرون يلاقي تسمية أديب رئيساً للحكومة ‏بـ 90 صوتاً بدعم دوليّ ترجمه رؤساء ‏الحكومات

– حكومة اختصاصيّين سريعاً للإصلاحات وهيئة حوار لتطوير ‏النظام السياسيّ والاقتصاديّ

– بري يحذّر من الانهيار الشامل ‏ويدعو لقانون انتخاب غير طائفي وكشف حقيقة تفجير المرفأ

* الأخبار :

– حكومة قصر الصنوبر هل تضمن المبادرة الفرنسية خروجا آمنا لرياض سلامة ؟

– ماكرون يكتب ” البيان الوزاري ” لحكومة أديب

* الديار :

– ماكرون و”الرؤساء السنّة” وبري الرابحون باختيار ‏أديب…أما المسيحيون فتفرّقوا

– ‎الرئيس الفرنسي بدأ زيارته.. وعقوبات فرنسية ـ أميركية على الشخصيات المعرقلة للإصلاح

– الرئيس مصطفى اديب متزوج من فرنسية ويحمل جنسيتها…معتدل وغير طائفي

* اللواء :

– تفاؤل فيروزي يرافق وسام ماكرون.. و”المهمة ‏الصعبة” لأديب ‎بعد جلاء ليل التكليف استشارات التأليف غداً.. واستنكار الإعتداء على الحريات الإعلامية

* الجمهورية :

– التكليف: مخاوف من تكرار الفشل.. وأديب أمام المهمة ‏الصعبة

* النهار :

– كيف”هبط” أديب على أرض التسوية “المخيبة”؟

الاسرار

* البناء

رأت‎ ‎مصادر‎ ‎سياسيّة‎ ‎أن‎ ‎مشاركة‎ ‎الرئيس‎ ‎فؤاد‎ ‎السنيورة‎ ‎في‎ ‎التسوية‎ ‎التي‎ ‎انتهت‎ ‎بتسمية‎ ‎رئيس‎ ‎الحكومة‎ ‎بتوافق‎ ‎يشارك‎ ‎فيه‎ ‎حزب‎ ‎الله‎ ‎والتيار‎ ‎الوطني‎ ‎الحر‎ ‎تعني‎ ‎سقوط‎ ‎الاعتراضات‎ ‎الأميركيّة‎ ‎والسعودية‎ ‎على‎ ‎اختبار‎ ‎فرصة‎ ‎هذه‎ ‎التسوية،‎ ‎تمهيداً‎ ‎للحكم‎ ‎على‎ ‎مساراتها‎ ‎الأوسع‎ ‎المدى‎ ‎التي‎ ‎قد‎ ‎تترجم‎ ‎لاحقاً‎ ‎بخطوات‎ ‎أخرى‎.‎

قال‎ ‎دبلوماسيّون‎ ‎غربيّون‎ ‎إن‎ ‎فرنسا‎ ‎تحاول‎ ‎ملء‎ ‎الفراغ‎ ‎الناجم‎ ‎عن‎ ‎بدء‎ ‎موسم‎ ‎الانتخابات‎ ‎الأميركية‎ ‎بحركة‎ ‎سياسية‎ ‎نشطة‎ ‎تحاول‎ ‎تعويض‎ ‎الضمور‎ ‎في‎ ‎مكانة‎ ‎فرنسا‎ ‎في‎ ‎الشرق‎ ‎الأوسط‎ ‎وتؤسس‎ ‎لتفاهمات‎ ‎أميركية‎ ‎إيرانية‎ ‎يتولاها‎ ‎الرئيس‎ ‎الأميركي‎ ‎المقبل‎ ‎مهما‎ ‎كانت‎ ‎نتائج‎ ‎الانتخابات‎.‎

* اللواء

– حسم الموقف من الإسم المرشح، الذي ثبت لاحقاً، لتأليف الحكومة ليل السبت- الأحد‎.‎

– يعتبر وزير سابق أنه خضع لعملية تضليل على مستوى المعلومات، جعلته يشطح خارج ما يجري، الأمر الذي ‏أغضبه لاحقاً‎.‎

– يعتبر خبير اقتصادي أن الوضع، إذا لم يشهد تقدماً، فإنه على الأقل، لن يتراجع أكثر مما وصل إليه‎!‎

* الجمهورية

– يسود نفور بين مسؤول كبير وشخصية سياسية يتهمها المسؤول بلعب دور تحريضي على السلطة ‏التشريعية.

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– قال مسؤول كبير: العالم كله يعتبر أن له مصلحة في لبنان، خلافًا لكثير من اللبنانيين الذين يعتبرون ‏أن مصلحتهم خارج لبنان!

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– شكلت أكثر من سفارة أجنبية فريق عمل متخصصًا لمتابعة الإتصالات الجارية من أجل مراقبة ‏الإستشارات النيابية وما رافقها بالنظر الى حجم الإتصالات الخارجية التي واكبتها‎.‎

* النهار

– لوحظ ان مساعي انهاء ذيول حادثة خلدة تركزت على الحزب الاشتراكي حيث غالبية العشائر العربية تواليه الى ‏النائب أرسلان بـ ” حكم الجيرة ” .‏

– تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوات لاحتفالات للثنائي الشيعي حصلت في السفارة اللبنانية في ‏ألمانيا بمشاركة السفير مصطفى أديب .‏

– يسجل تهافت على مادة المازوت قبل رفع الدعم وارتفاع الأسعار في ظل احتكار المادة واخفائها من قبل تجار ‏وأصحاب محطات المحروقات .‏

المصدر: صحف