عالم فلك يقيم خطورة الكويكب الذي يقترب من الأرض

كشف دميتري فيبي، رئيس قسم الفيزياء وتطور النجوم في معهد علم الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية، عن مدى خطورة الكويكب 2011 ES4 الذي يقترب من الأرض يوم 1 سبتمبر 2020.

وقال فيبي، “الكويكب صغير وخافت، لذلك لن نرى في السماء جسما مثيرا للانتباه”.

وأضاف موضحا، تكمن الخطورة المحتملة لهذا الكويكب، في أنه يقترب إلى مسافة صغيرة نسبيا من الأرض، وقال “لذلك يجب متابعة مساره، ولا أكثر من ذلك”.

ووفقا لحسابات وكالة الفضاء الأمريكية، فإن احتمال دخول هذا الكويكب في الغلاف الجوي للأرض هو 1 من 240 (0.41%).

المصدر: روسيا اليوم