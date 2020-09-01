الاقتصاد الروسي ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم خلال عام 2020

أعلن مساعد الرئيس الروسي، مكسيم أوريشكين أن الاقتصاد الروسي سيدخل ضمن قائمة أكبر خمسة اقتصادات في العالم لعام 2020.

وقال أوريشكين على هامش مؤتمر “مساحة الأفكار”:

“إذا اطلعتم على آخر توقعات صندوق النفد الدولي لهذا العام، فسترون أن روسيا ستكون خامس أكبر اقتصاد في العالم…”.

وأقر أوريشكين بأن هذا أصبح ممكنًا بسبب الأزمة والتدهور الاقتصادي غير المسبوق في البلدان الأخرى. وقال إن الأزمة الحالية في الاقتصاد العالمي أصبحت الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

وشدد على أنه “تم تحقيق هدف النمو الاقتصادي المستدام فوق المتوسط العالمي من أجل البقاء ضمن هذه المجموعة”، موضحاً أن روسيا تحتاج إلى التركيز على تحقيق هذا الهدف في السنوات المقبلة”.

المصدر: سبوتنيك