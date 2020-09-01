فرنسا: أكثر من 8 آلاف شخص مدرجون على قائمة التطرف لأغراض إرهابية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الاثنين، أن 8132 شخصا في فرنسا مدرجون اليوم على قائمة التقارير للوقاية من التطرف ذي الطابع الإرهابي.

وأوضح الوزير أثناء زيارة لمقر الإدارة العامة للأمن الداخلي أن “الخطر الإرهابي يبقى التهديد الرئيسي الذي تواجهه البلاد”.

وقال “لن نتوقف أبدا عن مطاردة أعداء الجمهورية”.

وأضاف أنه رغم الهزيمة العسكرية لتنظيم “داعش” فإن التهديد الإرهابي من الخارج حتى وإن تراجع يجب أن نخصص له دائما كل الاهتمام.

وتابع: “التهديد الناجم عن العمليات الإرهابية يخطط لها في الداخل، هو الخطر الأكبر والأقوى حيث تغذيه دعاية المجموعات الإرهابية المستلهمة بالجهاديين وأيضا تأثير أنصار الإسلام الراديكالي الذي يسعى البعض إلى أن يحظى به في أحيائنا”.

المصدر: وكالات