ترامب وبايدن يتبادلان اتهامات إثارة العنف في المدن

تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن الاتهامات، بالتحريض على أعمال العنف التي تشهدها المدن الأمريكية.

واتهم بايدن الرئيس بـ”التشجيع على العنف”. وقال بايدن عن ترامب في بيان له: “ربما يعتقد أن كتابة تغريدات حول القانون والنظام تجعله قويا، لكن عدم قدرته على دعوة مؤيديه إلى التوقف عن البحث عن الصراع، مؤشر على مدى ضعفه”.

وكتب ترامب على “تويتر”، اليوم الاثنين: “تابعت تصريحات بايدن. وبرأيي فإنه يتهم الشرطة أكثر من المشاغبين والفوضويين والمحرضين والناهبين، الذين لا يمكنه أن يتهمهم لأنه سيفقد تأييد أنصار بيرني (ساندرز) اليساريين المتطرفين!”.

واتهم ترامب من وصفهم بـ”رؤساء بلديات وحكام ولايات يساريين متطرفين” بأنهم فقدوا السيطرة على الوضع، مشيرا إلى أن “الفوضويين” خرجوا عن السيطرة ولم يعودوا يسمعون قادتهم، وبينهم “جو البليد الذي تم إخراجه من قبوه”.

واعتبر ترامب أنه لولا إصراره على إدخال الأمن الفدرالي إلى مدينة كينوشا بولاية ويسكونسين التي تشهد احتجاجات وأعمال شغب في أعقاب حادث إطلاق النار على مواطن أسمر من قبل الشرطة، لزالت تلك المدينة من الوجود، معربا عن شكره لعناصر الأمن الفدرالي والحرس الوطني.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية