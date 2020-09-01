البرازيل: حصيلة إصابات كورونا تتجاوز الـ3.9 مليون حالة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2020 - 03:36

البرازيل: حصيلة إصابات كورونا تتجاوز الـ3.9 مليون حالة

منذ 2 ساعة 1 September، 2020
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أخبار دولية - البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة الـ3.9 مليون حالة.

وأكدت الوزارة يوم الاثنين، تسجيل 45961 إصابة جديدة بفيروس كورونا و553 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 3 ملايين و908 آلاف و272 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 121 ألفا و381 شخصا.

ويأتي ذلك بعد 3 أيام فقط من تجاوز حصيلة الإصابات بكورونا في البرازيل عتبة الـ3.8 مليون إصابة.

وسجلت البلاد ثاني أكبر حصيلة في العالم للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة رويترز

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