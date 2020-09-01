وزارة الصحة: نتائج سلبية لفحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

افادت وزارة الصحة العامة باستكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 30/8/2020 و29/8/2020؛ وخلت النتائج من أي نتيجة إيجابية.

وجاءت نتائج 30/8/2020 كالتالي:

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).

رحلة يرفان: شركة RM رقم 783 (جميعها سلبية).

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

رحلة دمشق: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 29/8/2020 كالتالي:

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام