الهندي: اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية هدفه وضع استراتيجية وطنية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2020 - 22:04

الهندي: اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية هدفه وضع استراتيجية وطنية

منذ 1 ساعة 31 August، 2020
محمد الهندي
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد رئيس الدائرة السياسية في حركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين محمد الهندي أن “الاجتماع الذي سيعقد للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية له هدف ورؤية لوضع استراتيجية وطنية”، واشار الى أنه “لا يجري العمل من أجل إدخال حركتي حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير من دون النظر إلى دورها وهدفها مقاومة إسرائيل”.

وشدد الهندي مساء الاثنين على أنه “لا يمكن الآن تطبيق حل الدولتين في الضفة الغربية المحتلة”، ودعا “لبناء استراتيجية يجمع عليها الشعب الفلسطيني”، وأكد أن “الشعب الفلسطيني يملك قاعدة للمقاومة على الأقل في قطاع غزة”.

المصدر: فلسطين اليوم

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