“الجهاد”: يا لعار الامارات التي تستقبل وفدا صهيونيا

أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين داوود شهاب أن “استقبال دولة الامارات لوفد صهيوني – أمريكي لتطبيق اتفاق التطبيع مع الاحتلال الصهيوني يعكس حالة من التردي السياسي والاخلاقي وانتكاسة في تاريخ الامارات”.

وقال شهاب إن “أقل ما يمكن وصف ما يحدث من تنفيذ للاتفاق العار بين الامارات والعدو هو أنه يشكل طعنة للشعب الفلسطيني”، وتابع “يا لعار الامارات التي تستقبل وفدا صهيونيا فيما تحاصر غزة وتهود القدس وتبتلع الضفة”.

وأضاف شهاب “في ظل حصار غزة وقطع الماء والدواء عنها وحرمانها من كل حقوقها يدخل العدو عاصمة عربية بكل تبجح وخيلاء والشعب الفلسطيني يئن تحت وطأة العدوان ومخططات الضم تهدد بتدمير 18 الف منزل سكني في القدم”.

المصدر: فلسطين اليوم