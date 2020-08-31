“القوى الفلسطينية”: الإمارات وغيرها من سماسرة التطبيع مع العدو لن يجنوا سوى الخيبة

استنكرت “لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية” الإعلان عن تدشين خط الطيران المباشر بين كيان العدو الاسرائيلي والامارات. وشددت على أن “الإمارات وغيرها من سماسرة التطبيع لن تجني سوى الخيبة والعار الذي سيسجله التاريخ على جبين كل مفرط بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية”.

ولفتت اللجنة في بيان لها الاثنين الى ان “هبوط الطائرة التي تحمل وفدا إسرائيليا وامريكيا في ابو ظبي بمظهر احتفالي يستفز مشاعر الشعب الفلسطيني الشعوب العربية وكل الاحرار في العالم”، وتابعت “هذا يشكل خروجا عن قرارات الاجماع العربي ومكافأة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته على جرائمهم اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني”.

واستنكرت اللجنة “سماح السعودية للطائرة بالمرور من أجوائها واعتبار انها رحلة عادية لخطوط طيران من دولة صديقة، في كسر لقواعد قرارات المقاطعة العربية ومحاصرة الاحتلال”، واضافت “يكفي عاراً أن هذه الطائرة المحملة بالصواريخ تحمل اسم كريات غات وهي واحدة من أكبر المستوطنات “الإسرائيلية” التي أقيمت على أنقاض القرى الفلسطينية المهجرة مثل عراق المنشية والفالوجا التي استشهد فيها العشرات من المقاتلين الفلسطينيين والعرب ومنهم شهداء من الجيش المصري”ز

واكدت اللجنة ان “إصرار الامارات المتحدة وغيرها من دول تسير في ركب التطبيع مع دولة الاحتلال سيصطدم بالواقع الذي لن يتغير وهو أن الاحتلال كان وسيبقى عدوً للعرب ولكل الاحرار في العالم”، وأشارت الى ان “العلاقة معه لا تمنح هذه الدول الا الخيبة والتورط اكثر في مستنقع التطبيع والتعاون والتحالف مع دولة الشر والعنصرية، ولعل رفض بيع الطائرات العسكرية الامريكية للإمارات اول دليل على ذلك”.

المصدر: فلسطين اليوم