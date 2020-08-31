مسيرة للتيار الوطني الحر في محيط مرفأ بيروت تطالب بـ”الحقيقة والعدالة”

نظم التيار الوطني الحر، بعد ظهر اليوم، مسيرة “الحقيقة والعدالة من اجل بيروت”، انطلقت من امام تمثال المغترب مقابل المرفأ باتجاه محطة شارل الحلو، للمطالبة “بالحقيقة والعدالة الجدية، وصولا الى محاسبة المسؤولين الحقيقيين ووضعهم في السجون بدلا من ترهيب من يطالبون بالحقيقة”.

وحملت المسيرة عنوان “كرمال ما تضيع الحقيقة”، وشارك فيها مواطنون من مختلف المناطق اللبنانية حاملين العلم اللبناني، ولافتات كتبت باللغتين العربية والفرنسية دعت الى “محاسبة المجرمين الحقيقيين وليس من يسعى الى الحقيقة”. واكدت ان “العدالة وحدها تعزي اهالي الشهداء والجرحى والمنكوبين”. كما دعت المسيرة الى “السعي الى اعادة ترميم البيوت واحياء التراث”.

بردويل

وامام بوابة المرفأ انشد المشاركون النشيد الوطني ثم القت المحامية مايا جعارة بردويل كلمة باسم “نواة لجنة المتضررين من الانفجار” استهلتها بالاشارة الى ان جريمة المرفأ هي جريمة موصوفة ضد الوطن وضد الانسانية، هي جريمة تفوق العقل بحال لا توصف، جريمة بحق شعب شجاع مقاوم عاش الحروب وتغلب على الشدائد، جريمة بحق عاصمة هي نموذج لحب الحياة وارادة الصمود”.

وقالت: “شاءت الظروف وبالتزامن مع اقسى حرب مالية واقتصادية على لبنان ان يتعرض وطننا لافظع تجربة على الاطلاق، لانفجار دمر البشر والحجر وقد اعتبر الثالث من نوعه عالميا”.

واكدت انه “لن تغمض لنا عين ولن نكل عن السعي والضغط البناء من اجل معرفة كامل الحقيقة ومحاسبة جميع المرتكبين والمهملين، ومن لم يتحملوا مسؤولياتهم امام خطر محدق كانوا يعلمون به”.

اضافت: “نريد محاسبة الجميع مهما علا شأنهم، اكانوا في مراكز امنية او وزارية او قضاة او مديرين عامين او موظفين. يوجد لدينا كم هائل من الاسئلة ونريد اجوبة عليها وصولا للحقيقة الكاملة: من ادخل باخرة الموت الى لبنان؟ ولماذا تم تعمويمها وافراغ البضاعة المتفجرة وتركها في العنبر رقم 12 رغم خطورتها؟ لماذا لم يتحرك المعنيون وكيف سكتوا طيلة هذه السنوات ولم يتجاوبوا مع الكتب والتقارير التي حذرت من خطورتها؟ لماذا كانت هناك ثغرة في العنبر؟ واذا لم ينفجر 2750 طنا، فاين ذهبت باقي الكميات؟ لماذا تم التعاطي مع هذا الموضوع بخفة؟ لمذا لم يستدع جميع المسؤولين الى التحقيق بعد والى اين وصل هذا التحقيق؟ الاسئلة كثيرة والاجوبة يجب ان تكون على قدر هذه الاسئلة وعلى قدر وجع اهل بيروت والمتن وكل لبنان”.

وشددت على ان “سبب هذه الجريمة الاول هو الفساد والاهمال وقلة مسؤولية المسؤولين وانعدام الكفاية ونظام التحاصص والحمايات السياسية والخطوط الحمر، ولتكن بداية مكافحة الفساد الحقيقة من محاسبة المسؤولين عنها. ولنجعل من هذه الكارثة فرصة لفتح ملفات الفساد على مصراعيها واطلاق عصر المحاسبة والاصلاح”.

وقالت: “يوم الحساب آت لا محالة، لاننا سنبقى نكافح ونسعى من اجل الوصول اليه. دم ضحايانا وجرحانا وتدمير بيوتنا وتراثنا لن تذهب سدى. وبيروت لن تشفى بلا تحقيق العدالة. وحدها الحقيقة والعدالة والمحاسبة تعزي اهلنا وتختم لديهم بعضا من جراحاتهم النفسية والجسدية. سنكون الى جانب فخامة رئيس الجمهورية الذي كان اول من نادى بالحقيقة وبمحاسبة المتورطين. اما تفريغ العاصمة من اهلها فلن نرضى به ولن نسمح ان يمر مهما فعلوا. وسنقف سدا منيعا بوجه تكرار تجربة سوليدير في احيائنا وسنمنع بيع منطقتنا واحداث اي تغيير فيها”.

واضافت: “الى جانب مطالبتنا بالحقيقة وسعينا للمحاسبة نطالب ونسعى لترميم البيوت وهذا يجب ان يكون اولوية الاولويات، وسنعيد احياء تراثنا مع المسؤولين والخيرين والسكان الاصليين حفاظا على هوية هذه المنطقة. الوقت يمر وعلمية المسح وتقييم الاضرار تسير ببطء وكذلك مسألة اعادة الترميم، فماذا تنتظرون والشتاء بات على الابواب؟ واين اصبحت التعويضات على اهلنا الذين اصابتهم هذه الكارثة بابنائهم واخوتهم واقاربهم ببيوتهم وسياراتهم ومحالهم ومكاتبهم؟ بلقمة عيشهم ومستقبلهم؟

وتابعت: “ان اهالي المنطقة المنكوبة وكأنهم يدفعون الثمن مرتين او اكثر. نتيجة الاهمال والانفجار اولا، ونتيجة البطء بالمعالجة ثانيا. فماذا ينتظر المسؤولون؟ وصحيح ان المبادرات المدنية والحزبية والفردية حاضرة ولكنها تبقى اقل بكثير من المتطلبات، وهي حتما لا تكفي لمعالجة تداعيات هذه الكارثة الكبرى”.

وختمت: “إن أهل بيروت يدفعون ثمن اداء وممارسة منظومة فساد عميقة تتحكم بالبلاد والعباد منذ ثلاثين سنة، وقد حان وقت محاسبتها وفكفكتها والمضي قدما في ورشة الانقاذ واعادة بناء ما تهدم في النفوس والبيوت والارزاق والمؤسسات، فلتكن هذه المناسبة لتضافر الجهود والتنسيق بين القوى الخيرة والصادقة بغية الترميم، وليتم اقرار كل القوانين اللازمة ليتمكن اهلنا من لملمة جراحهم والوقوف من جديد، وخصوصا لجهة اقرار قانون معجل بالسماح للمودعين المتضررين بسحب جزء من اموالهم بالعملات الاجنبية لان كلفة الترميم تسعر على اساس سعر السوق، إضافة الى قوانين اخرى. ونعاهدكم أننا سنكمل للوصول الى الحقيقة والعدالة والمحاسبة الجدية، وصولا الى رؤية المسؤولين الحقيقيين في السجون، بدلا من ترهيب من يطالبون بالحقيقة”.

جابر

وتلا جاد جابر بيانا صادرا عن قطاع الشباب في “التيار الوطني الحر” قال فيه: “عذرا فمن بديهيات اللغة العربية ارتباط المستتر والبارز بكلمة ضمير، عذرا لم نكن على علم بأن الضمير في ايامنا هذه يستتر في ملفات الفساد وجريمة المرفأ ويبرز بشراسة لدى استقصاء هوية مناضلين ابرياء شعروا بأن كل ضحية من الضحايا هو فرد من افراد عائلتهم. عذرا، كان الاجدى أن نوزع المنشور في وضح النهار امام الجميع فلا يجوز نشر الحقيقة تحت جنح الظلام. عذرا كان الاجدى ان نوزع المنشور امام قصور عدلكم التي لم تر المسلحين يسرحون في شوارع خلدة وسارعت لاستدعاء ناشطين تهمتهم انهم يطالبون بالحقيقة”.

أضاف: “عذرا كان الاجدى أن نوزع المنشور في بيروت العاصمة المجروحة التي تناسيتم انفجارها وشهداءها وجرحاها ومهجريها وسارعتم لاستدعاء ناشطين تهمتهم مناشدة القضاء وطلب العدالة. عذرا كان من الاجدى أن نوزع المنشور على كل مساحة وطن تناسيتم كل ملفات فساده وفاسديه المحميين من الفيول المغشوش الى اصحاب الصناديق والاهمال وسارعتم لاستدعاء ناشطين تهمتهم رفض لفلفة اي ملف”.

وختم: “عذرا، نحن لسنا نوابا او وزراء او مسؤولي صف اول، عذرا نحن لسنا أولاد ميليشيات تهابها اجهزة الدولة، عذرا نحن لسنا ممن يدافع عنهم الاعلام والنقابات، عذرا نحن لسنا شتامين او مخربين او مسلحين، عذرا نحن لسنا فاسدين او مفسدين أو ناهبي مال عام، عذرا فنحن بكل بساطة ولاد الأرض”.

جعارة

اما المحاي عماد جعارة فألقى كلمة بالفرنسية اكد فيها انه “من دمار المرفأ ومن دماء الضحايا ودموعهم، سيولد لبنان الجديد حيث كرامة الانسان محترمة”.

اهالي المنكوبين

وكانت كلمات لعدد من الاهالي المنكوبين، الذين طالبوا ب”انشاء خلية تنسيق لتجميع كل المبادرات والعمل سريعا لاعادة ترميم المنازل واعادة نبض الحياة للمناطق المنكوبة”.

وقال غسان زيتون: “لا نريد طعاما بل نريد املا عبر العمل لاعادتنا الى منازلنا واعمالنا”.

واعتبرت ماريلين حبيلية ان “تاريخ 4 آب يجمعنا ولن ننساه وسنحاسب المسؤولين عن هذا الانفجار ولن نرتاح قبل معرفة الحقيقة”.

الى مديرية قوى الامن

وبعد انتهاء التحرك قبالة المرفأ توجه عدد من المشاركين الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في الأشرفية لمواكبة التحقيقات التي تجري مع الناشطين في التيار جو عون مارك صهيوني وشربل سيلفا على خلفية توزيع مناشير.

وقد اطلق الموقوفون بسند إقامة وتوجهوا مباشرة الى مركزية التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام