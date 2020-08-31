وزارة الداخلية اليمنية: القبض على 21 عنصراً مما يسمى تنظيم القاعدة بينهم قيادات في محافظة البيضاء وأمانة العاصمة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2020 - 18:52

وزارة الداخلية اليمنية: القبض على 21 عنصراً مما يسمى تنظيم القاعدة بينهم قيادات في محافظة البيضاء وأمانة العاصمة

منذ 8 mins 31 August، 2020
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