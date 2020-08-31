وزارة الداخلية اليمنية: القبض على 21 عنصراً مما يسمى تنظيم القاعدة بينهم قيادات في محافظة البيضاء وأمانة العاصمة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2020 - 18:52
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رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون يكلف السفير مصطفى أديب تشكيل الحكومة الجديدة
نتائج الاستشارات النيابية: 90 صوتاً لمصطفى أديب 16 لنواف سلام 1 لريا الحسن 1 للفضل شلق و7 لا تسمية
رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب من قصر بعبدا: ندعو الله أن يوفقنا في الإسراع بتشكيل الحكومة
الرئيس أديب: لا وقت للكلام والوعود والوقت للعمل بكل قوة بتعاون الجميع من أجل تعافي وطننا لأن القلق كبير
الرئيس أديب يتفقد الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت في منطقة الجميزة ومار مخايل
الرئيس أديب يجري الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة يوم الأربعاء المقبل في عين التينة
رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال مغادرته قصر بعبدا: عقبال الحكومة بأسرع وقت
الرئيس بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه: هذه القضية جريمة متمادية وهي قضية لبنانية سيادية لن تموت إلا بعودتهم
الرئيس بري: أدعو إلى أن يأخذ التحقيق في انفجار بيروت مجراه دون إبطاء ودون تسرع ولتكن الجريمة امتحاناً للقضاء اللبناني
الرئيس بري: أخطر ما كشفته كارثة انفجار مرفأ بيروت هو سقوط هيكل النظام السياسي والاقتصادي بالكامل
الرئيس بري: أحذّر من الاستمرار في الأداء السياسي اللامسؤول فهو يمثل أرضية خصبة للفوضى والإرهاب
الرئيس بري: يجب الإسراع في تشكيل حكومة قوية جامعة للكفاءات تمتلك برنامج إصلاحات محدداً بمهلة زمنية
الرئيس بري: أجدد الدعوة للجادين والصادقين في الحراك إلى ملاقاتنا في منتصف الطريق وتحت سقف المؤسسات
الرئيس بري لأبناء حركة أمل: أدعوكم للتأهب لأي اعتداء صهيوني إلى جانب الإخوان في حزب الله والوحدة ثم الوحدة لدرء الفتن
الرئيس بري: فلسطين كانت وستبقى في وجداننا وضميرنا وكل الحصار في المنطقة هدفه أسرها وتهويد القدس وضم الأغوار
الشيخ عبد الأمير قبلان في ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه: نأمل تشكيل حكومة إصلاحية جامعة قادرة على إنقاذ لبنان
الشيخ قبلان: نفخر بالإنجازات الكبيرة لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة في دحر الإرهابين التكفيري والصهيوني
وزير الصحة حمد حسن بعد اجتماع للجنة العلمية: لا نطلب المستحيل بل التباعد الاجتماعي والكمامة ورادع كورونا هو وعي المجتمع
الوزير حسن: من دون مواكبة أمنية وقانونية نجد أنّه ما من سبيل لتحسين الالتزام على المستوى العام
المحقق العدلي في قضية انفجار بيروت يصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق المدير العام للنقل البحري ورئيس مرفأ بيروت
هبوط أول طائرة قادمة من تل أبيب في مطار أبو ظبي بعد عبورها الأجواء السعودية وفيها وفد أميركي صهيوني
رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية: يؤلمنا جداً رؤية هبوط أول طائرة إسرائيلية في الإمارات
فصائل المقاومة الفلسطينية: استقبال الوفد الأميركي الصهيوني في الإمارات يحمل تنكراً لدماء الأمة وخيانة لحقوق شعبنا
فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية إلى نبذ المطبعين والتمسك بنصرة القضية المركزية فلسطين
المتحدث باسم حماس: استقبال الإمارات لوفد صهيوني أميركي يؤكّد عملها ضد الأمن القومي العربي وتعزيز الخلافات في المنطقة
وزارة الخارجية اليمنية: استمرار دول العدوان في احتجاز السفن ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة يفاقم المعاناة الكبيرة لشعبنا
توقيع اتفاق سلام بين الخرطوم وحركات مسلحة من جنوب السودان في جوبا
المفوضية الأوروبية تدعو إلى الحوار مع تركيا وتطالبها بالامتناع عن أي خطوات أحادية تؤجج التوتر شرق المتوسط
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى ليلة الثالث عشر من المحرم الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نستنكر كل أشكال التطبيع والعلاقات مع الكيان الصهيوني ونعتبرها من الولاء المحرم شرعا
السيد الحوثي: التضحيات مهما بلغت لن تكون بمستوى خسائر الإستسلام والخنوع
السيد الحوثي: موقفنا المتضامن مع شعوب أمتنا من لبنان وسوريا الى بورما والهند هو موقف مبدئي وجزء أساسي من التزامنا الديني
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى مساء الثالث عشر من المحرم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
وزارة الداخلية اليمنية: القبض على 21 عنصراً مما يسمى تنظيم القاعدة بينهم قيادات في محافظة البيضاء وأمانة العاصمة
منذ 8 mins
31 August، 2020
وزارة الداخلية اليمنية
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