الرئيس عون: لبنان سوف ينهض مجددا من كبوته بدعم المجتمع الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2020 - 18:52

الرئيس عون: لبنان سوف ينهض مجددا من كبوته بدعم المجتمع الدولي

منذ 35 mins 31 August، 2020
الرئيس عون
لبنان

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفدا مشتركا من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة خلال استقباله له الاثنين ان “لبنان سوف ينهض مجددا من كبوته بدعم المجتمع الدولي”، وأكد ان “الحكومة المقبلة سوف تركز على خطة للنهوض بهدف مواجهة تداعيات ما حصل خلال الأشهر الأخيرة”.

وأعرب الرئيس عون عن تقديره “للجهود التي قام بها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم لبنان، سواء من خلال المساعدات الإنسانية والتقنية التي قدمت او من خلال الخبرات التي أرسلت بعد الكارثة التي حلت بلبنان نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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