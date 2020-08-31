الصحة الروسية: تسليم الدفعات الأولى من لقاح كورونا في أيلول/سبتمبر المقبل

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أنه من المزمع تسليم أول دفعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في أيلول المقبل.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن موراشكو قوله للصحفيين اليوم “بالنسبة للفئات المعرضة للخطر ستبدأ اللقاحات الأولى بالوصول بكميات صغيرة مطلع أيلول ومن المقرر زيادة هذه الكميات بعد تشرين الثاني وكانون الأول” مضيفاً أن “تجربة ما بعد التسجيل للقاح ستبدأ هذا الأسبوع”.

وكان موراشكو أكد الثلاثاء الماضي أن اللقاح المضاد لكورونا “جاهز لإجراء الاختبار الثالث” مشيراً إلى أن مركز “غامالي” قدم وثائق لإجراء تجارب ما بعد تسجيل اللقاح.

وسجلت وزارة الصحة الروسية في الـ 11 من آب الجاري اللقاح وأطلقت عليه اسم “سبوتنيك في” حيث أكد الخبراء الروس أنه خلال التجارب السريرية تبين أن اللقاح الذي تمت تجربته على متطوعين طور الأجسام المضادة دون أن يتسبب بأي مضاعفات خطيرة.

المصدر: وكالات