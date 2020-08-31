“تجمع العلماء”: ما أحوجنا اليوم للإمام الصدر كي يقف بوجه الطائفية

قال “تجمع العلماء المسلمين” في بيان له الاثنين بمناسبة الذكرى الـ 42 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه “ما أحوجنا اليوم أن يكون الإمام المغيب السيد موسى الصدر بيننا كي يقف كما كان دائما أثناء جهاده السياسي في لبنان بمواجهة الطائفية باعتبارها أكبر أمراض لبنان والسبب الأساسي لنكباته ونكساته المتكررة منذ تأسيسه إلى اليوم”.

واضاف التجمع “ما زلنا بحاجة إلى الإمام موسى الصدر لمواجهة الفساد والإهمال والإقطاع السياسي بأوجهه المتجددة والتي انتهت في آخر مصائبها إلى الانفجار الضخم الذي حدث في مرفأ بيروت”، وتابع “ما زلنا بحاجة لإمام الوطن والمقاومة الإمام موسى الصدر للتأكيد أن المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير الأرض وأن السلاح زينة الرجال وأن شرف القدس يأبى أن يتحرر إلا على يد المؤمنين الشرفاء”.

من جهة أخرى، هنأ التجمع “الرئيس المكلف الدكتور مصطفى أديب على اختياره ليكون رئيسا للحكومة وندعو له بالتوفيق”، وتابع “ندعوه الى الاسراع في تشكيل كومة تضم وزراء من أصحاب الكفاءة وإلاختصاص ويتمتعون بالنزاهة ونظافة الكف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام