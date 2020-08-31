السفار ة الفرنسية وزعت برنامج زيارة ماكرون الى لبنان

وزعت السفارة الفرنسية في بيان لها الاثنين برنامج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان.

وجاء في البيان: “سيزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان من الاثنين 31 آب ولغاية الاربعاء 2 ايلول، كما تعهد للشعب اللبناني في 6 آب المنصرم بعد الانفجار المأساوي الذي ضرب بيروت.

هذه الزيارة ستشكل ايضا فرصة للرئيس ماكرون للاحتفال بمئوية لبنان الكبير.

الاثنين 31 آب

20,00 مساء: وصول الرئيس ماكرون إلى مطار بيروت حيث سيستقبله الرئيس ميشال عون.

21,00: لقاء السيدة فيروز في منزلها، من دون إعلام.

23,00: لقاء مع الرئيس سعد الحريري.

الثلاثاء 1 أيلول

9,30: وصول الرئيس ماكرون إلى محمية أرز جاج للاحتفال بمئوية لبنان الكبير.

10,45: زيارة مرفأ بيروت

– لقاء مع ممثلي الأمم المتحدة وهيئات المجتمع المدني المجندين لبناء المرفأ والمدينة على متن حاملة الطوافات لو تونير.

– لقاء مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة الذين ساعدوا في البناء.

– لقاء مع فرق camp ventoux الذين ساهموا في تنظيف وإزالة الأنقاض من المرفأ.

13,30: حفل الاستقبال الرسمي في قصر بعيدا.

13,45: غداء رسمي في قصر بعبدا يقيمه الرئيس عون على شرف الرئيس ماكرون.

15,15: زيارة الرئيس ماكرون لمستشفى الرئيس رفيق الحريري.

17,00: لقاء الرئيس ماكرون مع البطريرك الماروني بشاره بطرس الراعي، في قصر الصنوبر.

17,30: لقاء الرئيس ماكرون مع المسؤولين السياسيين اللبنانيين في قصر الصنوبر.

19,30: مؤتمر صحافي للرئيس ماكرون في قصر الصنوبر، يشارك فيه الإعلاميون المعتمدون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام