حسن: وباء كورونا ليس كذبة ولاعتماد معياري الكمامة والتباعد الإجتماعي

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان حمد حسن أن “وباء كورونا ليس كذبة”، ونبه أن “التشكيك في الموضوع يسيء بشكل مباشر إلى الجهود الرامية للحد من الإصابات والوفيات”، ودعا “المواطنين إلى عدم التساهل في اعتماد معياري الكمامة والتباعد الإجتماعي بهدف تراجع عدد الإصابات”.

كلام الوزير حسن جاء الاثنين خلال إعلانه التوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية، إثر ترؤسه اجتماع اللجنة، وأسف حسن “لعدم وجود دلائل ميدانية على إيجابية للنتائج التي كانت متوقعة من التعبئة العامة”، واوضح أن “عدد الوفيات حقيقي ولا مبالغة فيه”، مشددا على “ضرورة المواءمة بين حاجة الناس للحركة الإقتصادية وحاجة الجميع للحد من إنتشار الوباء ما أمكن”.

وأكد حسن أن “وزارة الصحة العامة تشد على أيدي الأجهزة الأمنية والقضائية لاتخاذ تدابير رادعة”، وشكر “البلديات التي تقوم بإجراءات عزل ومواكبة للمصابين وتتواصل مع الوزارة في هذا الخصوص”.

وتناول وزير الصحة، الأنباء التي تتكرر على وسائل التواصل الإجتماعي والتي تثير بلبلة من خلال الإدعاء بأن منظمة الصحة العالمية تدفع مالا عن كل حالة إيجابية، فأكد أن “هذا الكلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام