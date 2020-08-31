واعظي: محاولات واشنطن اليائسة مآلها الفشل

قال رئيس مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي إن التهديد العلني بفرض عقوبات على الدول التي تعارض الولايات المتحدة ولا تقف الى جانبها، سابقة خطيرة في النظام الدولي ومجلس الأمن. واضاف واعظي الاثنين، أن “الادارة الأمريكية، التي تتبع النهج المتطرف وإرادة الكيان الصهيوني، تتخذ قرارات غير قانونية وغير عقلانية تماما، لذا فهي لا تستطيع حتى الالتزام بالأساس القانوني الواضح لهذه القرارات”. وشدد على أن “استخدام الادارة الامريكية لآلية الزناد الواردة في الاتفاق النووي، سلوك غير عقلاني، لأنها انسحبت رسميا من الاتفاق النووي، ومن الواضح أنها لم تعد قادرة على استخدام الآليات في هذا الاتفاق”.

وأوضح واعظي أن “حكومة الولايات المتحدة أدركت اليوم الخطأ الكبير الذي ارتكبته في الانسحاب من الاتفاق، وتحاول الآن التغطية على هذا الخطأ من خلال اتخاذ خطوات يائسة دون أي سند قانوني”، موضحاً أن “امريكا اختبرت هذا النهج عدة مرات منذ انسحابها من الاتفاق، وفي كل مرة تواجه معارضة عالمية بشكل غير مسبوق في التاريخ الدولي”. واعتبر رئيس مكتب الرئيس روحاني، السياسات الأحادية الأمريكية، بأنها “تمهد لعزلتها في العالم”، مضيفاً أن “الأمريكيين، الذين يدعون قيادة العالم، يعانون مثل هذه العزلة، وهو ما يؤكد شرعية موقف إيران وسلوكها القانوني”.

وقال إن “الأمريكيين ليس لهم الحق في استخدام الآليات الواردة في الاتفاق النووي، وبالتالي فإن تحركهم الأخير في مجلس الأمن لن ينجح على الإطلاق، حيث يعارضه جميع الأعضاء والمجتمع الدولي”. وصرّح واعظي أن “التهديد العلني بفرض عقوبات على الدول التي تعارض ولا تقف إلى جانب الولايات المتحدة سابقة خطيرة في النظام الدولي ومجلس الأمن.”

المصدر: ارنا