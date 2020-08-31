مصطفى أديب رئيسا مكلفا تشكيل الحكومة في لبنان

أجرى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الإثنين الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلّف تشكيل الحكومة، حيث أفضت الإستشارات إلى تكليف سفير لبنان لدى المانيا مصطفى أديب برئاسة الحكومة وبعدد أصوات بلغ 90 صوتا.

وأعلن مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير بعد انتهاء الإستشارات أن الرئيس عون استدعى السفير مصطفى أديب لتكليفه تشكيل الحكومة.

وقد زار أديب رئاسة الجمهورية والتقى الرئيس عون، وقال بعيد اللقاء “تشرفت بمقابلة الرئيس عون وأبلغني قرار النواب تكليفي فشكرته وشكرت لهه ثقتهم”، وتابع “ندعو الله ان يوفقنا في الاسراع بتشكيل الحكومة”.

أضاف: لا وقت للكلام والوعود، الوقت للعمل بكل قوة بتعامل الجميع من اجل تعافي وطننا لأن القلق كبير. وسنوفق بإذن الله في هذه المهمة لاختيار فريق عمل متجانس لإجراء الإصلاحات الأساسية لوضع البلد على الطريق الصحيحة.

وتابع:”الفرصة امامنا ضيقة وعلى كل القوى السياسية ان تدرك ذلك. أقول للبنانيين قدرنا أن نتغلب على الأحزان والأوجاع وعزمنا راسخ بأن أرضنا ستبقى صامدة ومعا نصنع الأمل بالمستقبل. ادعوا لنا بالتوفيق”.

وحاز أديب على تسمية كل من رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، سعد الحريري وتمام سلام، والكتل النيابية الآتية: “المستقبل”، “الوفاء للمقاومة”، “التكتّل الوطني”، “اللقاء الديمقراطي”، “الوسط المستقل”، “الكتلة القومية الاجتماعية”، “لبنان القوي”، “ضمانة الجبل”، “النواب الأرمن” و”التنمية والتحرير”، إضافة إلى النائب إدي دمرجيان.

المصدر: موقع المنار